Руслан Ильичев считает, что Украина может остаться без промышленности

Украина собирается утвердить новый Национально определенный взнос (НВВ2) - приложение к мировой Климатической соглашения, согласно которому предусматривается значительное сокращение выбросов СО2. Президент Владимир Зеленский заявил, что «долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности, и мы будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели». Об этом пишет Главком.

Наверное, из-за попытки «максимально сократить время достижения», Министерство экологии разработало план, согласно которому Украина до 2030 года собирается сократить выбросы на 65%. Для сравнения: ЕС планирует достичь планки в 55%. И запланировал на эти цели более 500 млрд евро. В то время, как украинская власть до сих пор не разработала механизм государственного финансирования декарбонизации.

Почему власть ставит перед собой такие амбициозные цели, и сможет ли промышленность достичь завышенной планки, «Главком» расспросил у генерального директора Федерации работодателей Руслана Ильичева.

«Почему мы берем на себя большие обязательства, чем наши соседи?»

Совсем скоро Украина собирается принять новый Национально определенный взнос (НВВ2), согласно которому предусматривается значительное сокращение выбросов СО2. Экологи и международные организации называют этот вклад очень амбициозным, а реалисты говорят, что он не может быть выполнен. В чем противоречие?

Хочу подчеркнуть: мы должны, прежде всего, даже в климатических целях, ориентироваться на собственные интересы страны, в том числе экономические. С одной стороны, мы понимаем необходимость «зеленых» изменений, и большинство наших предприятий усиленно модернизируются, чтобы уменьшить уровень выбросов. Но на самом деле никто больше бизнес, не заинтересован в екомодернизации производства. Просто есть мировые климатические тенденции, и любая продукция на мировых рынках будет оцениваться по этим параметрам. Например, CBAM (Carbon border adjustment mechanism), реализация которого будет предусматривать введение так называемого «углеродного следа» любой продукции и, как следствие, весь сырьевой цепь производства такой продукции должен будет соответствовать экологическим требованиям или будет обложен соответствующим налогом. Пока такой механизм еще не введен, но это все мировые тенденции и то, что сегодня на повестке дня правительств стран. Поэтому очень важно, чтобы мы отвечали мировой практике. Но к проекту распоряжения Кабинета министров об одобрении обновленного Национального взноса Украины с Парижским соглашением у нас есть определенные вопросы.

Во-первых, Украина хочет взять обязательства даже больше, чем обязательства, которые берет на себя Европейский Союз. То есть, мы хотим зафиксировать выбросы на уровне 35% от 1990 года, в то время как Европейский Союз в конце прошлого года в своем обновленном вклада в Парижской соглашения установил цель -достижение до 2030 года уровня выбросов парниковых газов, не превышает 45% от уровня выбросов 1990 года. Сразу возникает вопрос: почему мы берем на себя большие обязательства, чем наши соседи? Для нас это непонятно. Поэтому спрашиваем правительство, каким образом были сделаны расчеты, как правительство видит развитие не только екомодернизации, но и вообще экономики, как они видят отраслевые тенденции и тенденции на мировых рынках.

Мы понимаем, что соответствующих четких и понятных расчетов самом деле ни у кого нет. Поэтому мы и обратились публично к правительству, и благодарим, что правительство приняло решение о доработке соответствующего распоряжения. Ведь двигаясь вместе со всем миром в новой климатической платформы, мы должны понимать, как мы движемся экономически и как мы развиваем собственную промышленность.

В планах ЕС также амбициозные цели сокращения выбросов парниковых газов. Но там предусмотрены существенные, более 500 млрд евро, дотации на эти цели. Что в Украине? На кого будет возложена эта финансовое бремя модернизации?

На самом деле вы совершенно четко обозначили главную проблему: любая экологическая модернизация требует огромных инвестиций. Мы понимаем, что европейские компании и правительства уже многие десятилетия движутся в этом направлении. Они имеют огромную поддержку, субсидирование со стороны государств. В Украине государство никак не стимулирует этот процесс, никак не поддерживает и никак не финансирует. То есть, сегодня екомодернизация и уменьшения выбросов - это головная боль и затраты украинского бизнеса.

Называют разные оценки. Кто-то говорит, что нам нужно $ 100 млрд, чтобы наша промышленность отвечала европейским нормам. Но вопрос стоит соответственно, где мы эти средства будем брать? И на него d правительства ответа нет.

Идут разговоры, что будет создан определенный фонд. Возможно, даже европейские страны дадут несколько миллиардов евро. Но на самом деле мы понимаем: сумма необходимых инвестиций намного больше, чем помощь, которую нам обещают. Мы понимаем, что ни бюджет Украины, ни эта помощь вообще не сможет перекрыть расходов, которые нужны, инвестиций, которые нужно вкладывать.

Если гипотетически представить, что Национальный план принимается в том виде, какой он есть. Разумеется, с финансированием мы описали картину. И Украина пытается придерживаться своих обязательств. Приходят на предприятия экологические инспекторы и т.д. Что ждет украинскую промышленность?

Здесь есть два момента. Первый: если страна взяла добровольно ограничения в тех процентах, о которых мы говорили, то мы фактически блокируем развитие промышленности даже в тех возможностях, которые могли у нас быть. Ведь в абсолютных цифрах эти выбросы у нас невозможны, а следовательно, невозможно строительство новых предприятий.

Ну, о металлургии я говорить не буду. Но у нас есть неплохие перспективы по развитию стекольной промышленности, где у нас есть традиционный сильный опыт. Есть развитие керамической промышленности: мы можем по всему миру продавать керамическую плитку, потому что у нас лучшие каолиновые глины. Но этим решением мы отрезаем возможности инвестиций и даже строительства новых предприятий. Потому что любой инвестор смотрит, что страна ограничила себя даже больше, чем ЕС, и будет понимать, что смысла строить здесь завод нет.

При любой модернизации все равно будут выбросы. Поэтому все страны борются, чтобы оставить большие уровни выбросов в рамках обязательств по Парижской соглашением. И кто сегодня себе зафиксирует больший уровень выбросов, а также иметь средства для покупки квот на выбросы, сможет использовать эти возможности для развития собственной промышленности. Торговля квотами осуществлялась активно в рамках Киотского протокола. Украина последний раз продавала квоты Испании и Японии. Опыт, кстати, был не очень успешный из-за непрофессиональной и пассивную роль украинского правительства. На сегодня все готовятся к торговле квотами, создано уже более 20 международных бирж. Четких рамок пока нет, но торговля квотами однозначно будет. И в зависимости от стоимости квот (40-70 евро за тонну выбросов) и от «запаса» выбросов Украина могла бы получать $ 2-6 млрд ежегодно на климатическую модернизацию.

А если мы возьмем на себя такие заниженные обязательства, мы, во-первых, ограничим себя в развитии промышленности, а во-вторых, еще и не сможем этими квотами торговать, в случае, если этот запас не будет использован для развития. Это вообще интересно. Так мы могли бы продавать эти квоты, если мы их не выбираем, и инвестировать в производство, а так мы и этого не сможем делать. Это первое.

Во-вторых, мы должны понимать, что начнется давление, с точки зрения экологичности, существующую промышленность и сельское хозяйство в частности. А где этим компаниям брать инвестиции? Поэтому нужны расчеты, чтобы понимать, каким мы видим сегодня будущее экономики. У нас сегодня экономика фактически сырьевая. У нас сырьевое сельское хозяйство. Но понимаем ли мы, какой она должна быть? Или ставим мы себе вопрос, что сегодня у нас, например, в сельском хозяйстве низкий уровень животноводства? Мы готовы на это согласиться, или мы будем развивать животноводство? Если развиваем животноводство, то это увеличение СО2. А у нас таких расчетов, к сожалению, нет.

«Кто позволил непонятным физическим лицам участвовать в разработке нормативных актов?»

Миндовкилля слышит аргументацию бизнеса? Производственники обсуждают, нет определенного злого умысла в таких амбициозных целях, чтобы отодвинуть Украину от определенных рынков?

Так, неоднократные консультации с Минэкологии показывают, что в большинстве своем, а точнее почти всегда, они не принимают во внимание расчеты бизнеса. То есть, они четко делают свое дело, разрабатывают свои нормативно-правовые акты и особенно бизнес не спрашивают.

Однако дело не только в нашем уме. Мы не видим понятным аргументированных расчетов. Это первое.

Второе - то, о чем вы заметили. Я считаю, это фактически предательство национальных интересов. Ведь сегодня нормативно-правовые акты, которые должны разрабатываться профессиональными чиновниками министерств (кстати, два года назад созданы целые директората с высоким уровнем заработных плат именно для разработки и внедрения реформ), разрабатываются непонятными лицами. Команда поддержки реформ или офисы реформ при многих министерствах ... В каком статусе действуют эти институты и кто позволил им разрабатывать от имени государства нормативно-правовые акты, которые должен выполнять все общество? Я считаю этот вопрос генеральной проблемой. Есть Конституция, Закон «О Кабинете Министров Украины», Регламент Кабинета Министров Украины, утвержденный решением правительства, а также ряд законов, регламентирующих деятельность центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления. И у меня возникает вопрос: где в этих законах присутствует такое явление как «офис реформ» или «команда поддержки реформ», которые участвуют в формировании государственной политики? Тогда давайте закроем все министерства, потому что это наши налоги, и пусть работают офисы реформ.

Статус этих структур мне непонятен. Если действительно эти законопроекты разрабатываются приглашенными лицами, то вопрос: кто позволил непонятным физическим лицам участвовать в разработке актов?

Экологические инициативы, по мнению многих экспертов, следует рассматривать в контексте других законодательных актов: кто будет контролировать эти обязательства, которые Украина принимает? Сейчас на повестке дня - вопрос о экоинспекцию. Но насколько эта организация сможет навести порядок?

На самом деле опыт сотрудничества с экологической инспекцией в большинстве бизнесов, к сожалению, отрицательный. Я не говорю, что в этом органе стопроцентная коррупция, действительно, есть случаи, когда бизнес нарушает законодательство. Но еще раз повторю: в большинстве случаев, опыт сотрудничества с экологической инспекцией, к сожалению, больше отрицательный.

То есть коррупционные риски? Так аккуратно можно сказать?

Коррупционные риски есть всегда. Но, во-первых, мы всегда выступаем на платформе, у бизнеса должно быть презумпция невиновности. Во-вторых, любые нарушения лучше предупреждать, чем наказывать. И это главное.

Позиция бизнеса: давайте сделаем все, чтобы предупредить нарушение совместно. Давайте вводить критерии рискованности, категории объектов и т.д. Но вместо этого мы получаем жесткий уголовный механизм: штрафовать, закрывать, приходить в любое время и т.д.

Опыт последних 30 лет существования контролирующих органов свидетельствует: такая система не является эффективной. Там есть большие коррупционные риски. И в этой системе всегда есть презумпция виновности бизнеса и презумпция невиновности органа, который проверяет. Я не помню примеров, когда даже по решению суда какой-то конкретный инспектор, проверяющий, который своей подписью закрыл предприятие, был привлечен даже к дисциплинарной ответственности, не говоря уже о возмещении нанесенных материальных убытков.

Это говорит о том, что всегда контроллер прав. И даже если он не прав, ему за это ничего не будет. И вот во всех этих инициативах мы, к сожалению, видим эти тенденции: увеличить штрафы для бизнеса, увеличить его ответственность и т.д.

Я спрашивал публично во всех руководителей, которые имели к этому отношение. Если вы так любите нашу страну, Миндовкилля, то чего вы не возражали, когда мы за три года ввезли полтора миллиона евроблях? Почему мы за четыре года приняли четыре закона, которые позволяют завозить в Украину этот лом, который фактически основной в текущей ситуации загрязнитель наших городов через СО2?

Мы даже делали им предложение: возьмите, пожалуйста, 10 предприятий из разных отраслей и посчитайте, сколько сегодня выбросов СО2 дает керамическая печь, и сколько выбросов евробляхы. И выяснится, что мы привезли столько металлолома, это сотни промышленных предприятий по объемам загрязнения. Но об этом все молчат: правительство, депутаты, активисты, евроинтеграторы. Все глазки потупили и на этот вопрос не смотрят. Потому что кому-то удобно, чтобы из Европейского Союза завозился хлам и металлолом, что сегодня у нас 45% импортных авто из США - это не технологии, это не оборудование, это «биты», машины, которые там попали в ДТП. Понимаете? И об этом мы должны говорить.

Итак, бизнес и промышленность не против экологических изменений. Но они требуют другого подхода. Какого?

Конечно, мы не против, бизнес и является тем, кто эти изменения внедряет. Мы понимаем, что от экологичности наших предприятий зависит наша конкурентоспособность на мировых рынках. И если мы сегодня что-то экспортируем, то должны это делать уже с учетом этих изменений.

Мы вводим изменения, которые позволяют уменьшить расходы энергоносителей и выбросы, потому что есть достаточно жесткая система штрафов за эти выбросы. Но мы имеем три ключевых месседжи. Первый: если правительство куда присоединяется и берет на себя обязательства, то, пожалуйста, давайте четкие стратегические, тактические, четкие понятные расчеты, почему вы предлагаете именно этот показатель, а не другой.

Второе. Мы хотим понять, где и в каком объеме бизнес и предприятия будут получать средства и государственную поддержку по этой модернизации. Ведь если мы движемся в екомодернизацию и берем жесткие обязательства, то, пожалуйста, покажите нам, где нам брать деньги.

Третье, самое главное. Мы не должны параллельно нашей интеграции в зеленую экономику, создать огромный уголовный аппарат, который будет ходить и «обилечуваты» бизнес. Этого вообще не должно быть! Вот эти ключевые тезисы - то, что сегодня мы говорим правительства.

Мы все живем в мире, где все страны движутся зеленым курсом со своей скоростью, мы не можем идти в обратном от них направлении. Это понятно. Но мы должны понимать: прежде всего должен быть национальный интерес. А национального интереса без экономики и без промышленности не существует. Мы же не будем попрошайничать.