Сегодня, 30 июля, в 18:00 выходит очередной эфир программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?», во время которого поднимутся самые актуальные темы в сфере недвижимости, инвестирования в новостройки и юридического сопровождение этих процессов.

Отвечать на вопросы зрителей и объяснять юридические тонкости в сфере недвижимости в этом выпуске будет руководитель судебной практики, адвокат по недвижимости в компании «Наказ» Наталия Чацкис.

Во время трансляции юристка расскажет, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости, как проверить застройщика понравившегося объекта и на что обратить внимание при подписании договоров купли-продажи.

Получить ответы юриста на интересующие вопросы по теме эфира можно будет в эту пятницу, 30 июля, в 18:00.

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