В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал про безысходность Минских соглашений.

«Если бы Минские соглашения хотели выполнить - их бы выполнили, но вся проблема заключается в том, что с 2018 года, после того как план Мартина Сайдика по Донбассу был отвергнут, все решили, что на данный момент статус-кво всех устраивает. А теперь по последнему заявлению МИД ФРГ призвал Украину имплементировать формулу Штайнмайера в наше законодательство», - сообщил он.

Бизяев сказал, что для этого в законе надо поменять пару абзацев, но как это выполнить, ведь сама по себе формула не дверь, а она только направление к двери. А потом надо в эту дверь еще зайти, считает он, а это закон об амнистии, внесении изменений в Конституцию и самое главное – надо смотреть на социологию внутри Украины.

«Мое субъективное мнение заключается не в том, что «баба-яга» против, а в том, что Минские соглашения изначально подписывались для того, чтобы они никогда не были выполнены. Об этом частично проговорился Сурков в своем интервью, а он один из авторов Минских соглашений, он сказал: мы с командирами сели и Минские соглашения прописали так, чтобы Украина оставила только формальный контроль над этими территориями. И здесь все прекрасно понимали, что Минские соглашения не будут выполнены никогда», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, я рассматриваю изначальные Минские соглашения как Гордиев узел, который можно попробовать развязать, а можно разрубить.

Также ранее для Politeka Бизяев рассказывал, что если немецкие компании будут заходить в Украину серьезно, то деньги любят тишину.



