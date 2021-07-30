Политический аналитик Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему приезд посла США в Украину означает увольнения.

“Сначала отставка Авакова. Министерство обороны. Кадровая ротация в СБУ. Служба внешней разведки. Логично бы подумать, что вот-вот зашатается кресло под Сытником. Мамедов отставка. Пока, насколько я понимаю, голосов за ее (Венедиктовой, — ред.) отставку нет. Пока не будет голосов за ее отставку — этот вопрос в публичную плоскость даже не будет выноситься. Это бессмысленно. Но вот приезд нового американского посла — это плохой сигнал и для Сытника, и для Шабунина, и для всех остальных. Потому что есть такое волшебное слово, аудит называется”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что украинцам обещали провести аудит страны, но пока он не проводится.

“Приезд нового американского посла — это плохой сигнал для всех наших антикоррупционных активистов. И тех чиновников антикоррупционной системы, которые на них были завязаны… Значит, будут увольнять. Под каким соусом — это уже вторично”, - добавил Бизяев.

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