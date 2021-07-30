Сначала провалился проект «Южного потока», а потом появился «Северный поток-2». Подробнее об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем новом видеоблоге «Честный взгляд на экономику» .

Ведущий предлагает вспомнить 2014 год, когда никто ничего не слышал и не говорил о «Северном потоке-2». «Зато на слуху был другой газотранспортный проект – «Южный поток», который должен был пойти в обход Украины по дну Черного моря и в, соответствии, с этим проектом южным европейским газовым хабом должна была стать Болгария», - рассказывает Кущ.

Тем не менее, говорит он, реализации этого проекта помешали события в Крыму и на Донбассе. Европа же со своей стороны, подчеркивает экономист, поддержала Украину и в знак солидарности решила заблокировать «Южный поток», его строительство остановилось.

Кущ акцентирует на рисках, связанных с уже сегодняшним газотранспортным проектом «Северный поток-2». «Наша иррациональность или инфантильная политика, которая продолжалась последние семь лет и проводилась нашей властью вместо политики рациональности и практицизма, создала тот капкан, в который мы все и попали», - утверждает эксперт.

Как он объясняет, потеря 3 млрд долларов ежегодной транзитной ренты - не самый плохой результат. Эксперт утверждает, что запуск «Северного потока-2» будет иметь для Украины не только экономические, но и политические последствия. В частности, говорит он, больше всего пострадают простые украинцы, которым придется расплачиваться за ошибки власти. В то же время ведущий не поддерживает критику Европы за согласие на «Северный поток-2», он не считает эту позицию антиукраинской и эгоистичной.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал преимущества Северного потока-2 над украинской ГТС для Европы .