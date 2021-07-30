Военный эксперт Олег Стариков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, какие изменения надо внести в нормативно-правовые документы в секторе национальной безопасности и обороны Украины.

«В 2018 году Верховная Рада приняла закон про национальную безопасность Украины, где разделила полномочия Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, согласно стандартам НАТО», - напоминает эксперт.

По его словам, Минобороны стал центральным органом исполнительной власти, который, согласно закону, осуществляет военно-политическое и административное управление. А военное управление осуществляет высшее военное лицо – главнокомандующий ВСУ, который непосредственно подчиняется верховному главнокомандующему. Стариков отмечает, что такая структура есть во всех странах НАТО.

Однако эксперт обращает внимание на то, что ни предыдущее, ни нынешнее руководство Минобороны не внесло изменения в положение о ведомстве.

«А там написано, что Министерство обороны осуществляет военное управление. Поэтому получается, что Министерство обороны пытается отдавать команды военные, а главком говорит: «На каком основании, это все противозаконно», - говорит он.

Стариков считает, что если не внести изменения в положение о Минобороны, министр обороны будет пытаться руководить главнокомандующим – и конфликт между ними будет продолжаться.

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