В программе «БДСМ Украины» депутат Верховной Рады Украины I, II, III созывов, первый Генеральный прокурор Украины, Судья Конституционного Суда Виктор Шишкин объяснил, почему Кучме удалось пробыть у власти два президентских срока подряд и что общего он имеет с президентом Зеленским.

Шишкин рассказывает об операции, которую провернули олигархические кланы в 1999 году, чтобы посадить Кучму в президентское кресло во второй раз. Для этого, объясняет он, нужно было во второй тур поставить именно Симоненко, а не других кандидатов - Марчука или Мороза. «В такой ситуации подавляющее большинство населения, не имея достаточной информации, голосовало за Кучму во втором туре», - констатирует эксперт.

По его словам, на президентских выборах 2019 года ситуацию практически повторили. Шишкин называет это операцией «Кучма, второй тур». Он объясняет, что планировалось вывести во второй тур Бойко как конкурента Порошенко. «Вероятно, кто-то в штабе Порошенко размышлял, что Зеленский снимется, а во втором туре снова выйдут Порошенко с Бойко. В ситуации Порошенко - Бойко была без вариантов повторена ситуация Кучма – Симоненко», - утверждает политик.

Он добавляет, что Тимошенко тогда хотели поставить на четвертое место, а в Зеленского вообще не верили. «Он просто не ожидал, что Зеленский выпрыгнет. У нас была некоторая информация из стана Порошенко», - отмечает Шишкин.

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