В течение 6 месяцев 2021 года вред, нанесенный земельным ресурсам на территории Кировоградской и Днепропетровской областей, составил более 20 миллионов гривен. Это почти половина от всей суммы убытков, рассчитанных ГЭИ на этой территории.

Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

«Земельные ресурсы – вторая по величине проблема региона после загрязнения атмосферного воздуха.

Для эффективного выявления таких нарушений Офис Госэкоинспекции осуществляет природоохранные рейды. Сейчас проверки проводятся в промышленном центре Украины - в Кривом Роге», - отметил Андрей Малеванный.

Во время последнего такого рейда на одном из участков в Металлургическом районе города обнаружено масштабное загрязнение почв.

"Обследованием установлено, что произошел разлив опасного вещества, которое может представлять угрозу для окружающей среды. Кроме того, в случае ее попадания в нижние слои почвы соединение может загрязнить водоносные горизонты», - сообщил Андрей Малеваный.

Сейчас специалисты офиса ГЭИ в Кривом Роге обратились в правоохранительные органы, чтобы установить владельца земельного участка. Предварительно факт загрязнения является основанием для открытия уголовного производства. Также будет проведен отбор проб почвы для дальнейшего расчета убытков.