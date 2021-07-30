Военный эксперт Олег Стариков в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, каким Ирина Верещук будет министром обороны.

“Ирина Андреевна очень профессиональный человек. Она имеет военное образование, она уже за два года, которые была — реально выросла. И она уже начала из тактического звена переходить в стратегическое. То есть, реальный рост есть. По крайней мере, если это произойдет назначение — то оно будет не самое плохое. Вот, Загороднюк, который был — это ужас”, - сказал Олег Стариков.

Он отметил, что когда Андрей Загороднюк был министром обороны, у него на столе лежали документы, но он не понимал, что нужно подписывать.

“В чем проблема. Когда мы избрали “Слуг народа”, страна избрала, я лично считал, что да, они ничего не знают, плохо, в политике, но они будут брать себе исполнителей профессионалов. Но произошло то, что произошло, о чем я говорил — они набрали точно таких же, со стеклянными глазами. И в итоге министр обороны Таран — он взял себе замов, которые полностью не потянули обязанности, которые на них возложены. И мы видим, что это все обвалилось”, - добавил Стариков.

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