Мэр Каменского Андрей Белоусов, который фигурирует в десятках уголовных дел, с помощью своего окружения создал схемы по выводу бюджетных средств

"Как оказалось, родной брат мэра Каменского Юрий Белоусов - работает в Офисе генпрокурора. И, по данным местных журналистов, охотно пользуется телефонным правом из столицы, если вдруг на местах возникают проблемы", - говорится в материале.

Так, 8 июля по инициативе Каменского горсовета на фирме "Блок ЛТД", которая занимается переработкой отходов металлургических заводов в области и годами признавалась одним из лучших налогоплательщиков, прошли обыски на производственных площадках и офисах. Правоохранители изъяли технику и документы, заблокировав работу предприятия.

Также Белоусов использует старых друзей для освоения местных бюджетов, в частности, при ремонте дорожной инфраструктуры.

На повторной установке исправного светофора в центре города фирма сына жкс-советника Белоусова Василия Белобородова "Горсвет плюс" заработала 6,1 млн гривен, а за короткий срок своего существования - 117 млн ​​гривен средств местного бюджета.

В июне Андрей Белоусов торжественно открыл светофор на Елизаветовском шоссе, установленный без утвержденного проекта, прохождения государственной строительной экспертизы, без заключения договора на проведение работ и в обход проведения тендера. По мнению журналистов, не обошлось без коррупции.

Фирма-монополист одногруппника Белоусова Вадима Ермоленко "Укравтобуд" завышала стоимость ремонта в среднем на 20%. Только в пяти последних тендерах по ремонту дорог в Каменском город мог бы сэкономить более 4 млн гривен.

В марте 2021 года мэрия проводила тендер на "Текущий ремонт дорожного покрытия на придомовой и внутриквартальной территории г. Каменское" на 20 млн гривен. Кроме монополиста "Укравтобуда", на тендер подалось предприятие, которое предложило выполнить работы на 20% дешевле, но победителем в мэрии объявили именно "Укравтобуд". По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что власти Каменского отдали контракт на взыскание долгов за теплоэнергию компании члена партии Белоусова «Бджола».