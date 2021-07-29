В городе Кременная Луганской области местные жители провели акцию против городского головы Владимира Струка. Его обвиняют в
Кроме того, Струку обвиняют в причастности к рейдерским нападениям на местных фермеров и отмыванию денег.
Как отмечает глава местной ячейки "Нацкорпуса" Владислав Кириллов, чиновник должен ответить и за свою прошлую деятельность, и за беззаконие, происходящее в городе сейчас.
"Сегодня Владимир Алексеевич Струк-председатель Кременской ОТГ. А совсем недавно - бывший член «Партии регионов», близкий соратник Александра Ефремова. Организатор и спонсор референдума «ЛНР». По данному факту на него даже было открыто два уголовных производства», - написал Кириллов на своей Facebook-странице.
Участники акции провели митинг под зданием горсовета, а отдельные представители получили возможность выступить на самом заседании. Недовольные жители пообещали - это лишь первая акция из числа запланированных.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
В киевском ТРЦ прогремел взрыв: кадры с места происшествия
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
Цибульская ошеломила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…»