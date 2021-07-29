В городе Кременная Луганской области местные жители провели акцию против городского головы Владимира Струка. Его обвиняют в сепаратизме и сотрудничестве с оккупантами – в частности, известно, что он принимал участие в организации так называемого «референдума за независимость ЛНР»

Кроме того, Струку обвиняют в причастности к рейдерским нападениям на местных фермеров и отмыванию денег.

Как отмечает глава местной ячейки "Нацкорпуса" Владислав Кириллов, чиновник должен ответить и за свою прошлую деятельность, и за беззаконие, происходящее в городе сейчас.

"Сегодня Владимир Алексеевич Струк-председатель Кременской ОТГ. А совсем недавно - бывший член «Партии регионов», близкий соратник Александра Ефремова. Организатор и спонсор референдума «ЛНР». По данному факту на него даже было открыто два уголовных производства», - написал Кириллов на своей Facebook-странице.

Участники акции провели митинг под зданием горсовета, а отдельные представители получили возможность выступить на самом заседании. Недовольные жители пообещали - это лишь первая акция из числа запланированных.