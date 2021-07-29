Международные эксперты сидят в комиссиях по отбору судей. Эту ситуацию прокомментировал экономический эксперт, частный предприниматель Святослав Дубина в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

Эксперт напоминает, что конституционно народ - это источник власти, а следовательно именно он должен активно участвовать в формировании государственных органов и отвечать за это. «Чтобы было сильное государство – должно быть сильное гражданское общество», - подчеркивает он. Дубина объясняет, что этого не достичь без поощрения граждан занять активную гражданскую позицию.

По мнению предпринимателя, украинскому обществу, возможно, не хватает зрелости в целом, но среди него есть достойные люди с соответствующим теоретическим и практическим опытом, а также вообще пониманием глобальных процессов. «Может, у нас не появится Ли Куан Ю или де Голль... Но я верю, что у нас может появиться коллективная сила, которая начнет действовать и двигаться», - подчеркивает Дубина.

Но ситуацию с международными экспертами он считает крайне оскорбительной. Гость программы объясняет, что ВККС, оценив украинцев как незрелых, решили посадить сюда трех международных наблюдателей с правом вето. «Это мы фактически расписались, что мы не способны. Меня лично это обижает», - возмущается эксперт.

В то же время Дубина подчеркивает один момент: международные эксперты должны отвечать за принятые решения, если уж Украина дала им определенные полномочия. «В конкурсной комиссии должны быть представители тех актеров, которые имеют отношение к этой службе», - убежден он. Предприниматель объясняет, что нужно задействовать людей с соответствующей специальностью, ведь они имеют знания, сознательно берут ответственность и понимают, что на них смотрят коллеги. «Если совсем постороннее лицо попадает в комиссию – ну, получилось, не получилось...», - подчеркивает Дубина.

По его мнению, политики абсолютно нивелировали конкурсные комиссии, а независимой не было никакой. «Формула сработала, что политики сняли с себя ответственность, но они не предоставили ответственность тем людям, которые вошли в конкурсные комиссии», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что в государстве должно действовать не право силы, а сила права.

Также Politeka писала о том, что Дубина высказался о легализации оружия.