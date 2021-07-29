Было ли дело Георгия Гонгадзе спецоперацией, чтобы посадить тогдашнего президента Кучму на крючок? Об этом в программе «БДСМ Украина» рассказал депутат Верховной Рады Украины I, II, III созывов, первый Генеральный прокурор Украины, Судья Конституционного Суда Виктор Шишкин.

«Трудно сказать сейчас, - отмечает он. - Дело, действительно, было шумное. Это, наверное, потому, что сам Гонгадзе для общества был более значимой фигурой как журналист. Первая интернет-газета на нашей территории под названием «Украинская правда» появилась благодаря Гонгадзе. Он основатель этого издания. Это был первый мировой прорыв, потому что интернетом Украина не пользовалась. Еще не было мировой паутины, и вдруг - интернет-газета! Кроме того, он был радиожурналистом, тележурналистом и писал для печатных изданий».

Таким образом Гонгадзе имел допуск ко всем этим контактам, встреч с президентами, премьер-министрами. Конечно, в этом плане он был более известной фигурой, объясняет юрист.

«Гонгадзе – не первый журналист, который погиб. Уже были погибшие: Александров, Деревянко, этот молодой парень, кажется, Бойко, Вадим Бойко, депутат первого созыва. На доске у Национального союза журналистов, кажется, шестнадцать фамилий убитых журналистов», - рассказывает Шишкин.

Он продолжает: «В обществе накапливалась масса недовольства и даже ненависти к власти в связи с гибелью журналистов, которые дают правдивую информацию. И здесь еще погибает Гонгадзе: отрезанная голова, похищение и прочее. И это была та капля, которая подняла общество».

Politeka рассказвала, Как выглядят 23-летние дочери журналиста Георгия Гонгадзе, фото: "Отец бы гордился".

Также Politeka рассказвала, что раскрыта причастность Кремля к гибели Гонгадзе: зачем это было нужно РФ.