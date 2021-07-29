Политолог и философ Владимир Ермоленко в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал, в чем Украина превзошла Запад. По его словам, украинцы более перспективно оценивают будущее.

«Есть некоторые процессы, в которых Украина немного впереди даже западноевропейских стран. Например, в социальной мобильности – то, как люди перескакивают со ступеньки на ступеньку. Я вижу то, что в Украине возможно то, что во Франции невозможно», - отметил Ермоленко.

По мнению эксперта, украинцы более подвижны в плане продвижения по жизни. По словам Ермоленка, в Украине можно достичь многого, независимо от стартовых возможностей, что на Западе намного сложнее.

«Социология показывает, что украинцы, несмотря на то, что они считают, что страна движется в неправильном направлении, с оптимизмом смотрят в будущее, считая, что их дети будут жить лучше, чем их родители. В Западной Европе скорее всё наоборот», - подчеркнул философ.

Как отметил эксперт, на Западе принято считать, что с каждым новым поколением они будут жить всё хуже и хуже, а в Украине наоборот каждое новое поколение – это надежда.

Как сообщала Politeka, Куса сказал, что Штаты не считают, что Россия является серьезным глобальным игроком.

Также Politeka публиковала слова Ермоленка, что если мы не сохраним Украину, то никаких прав человека здесь не будет.



