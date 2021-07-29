Через кого сейчас идут контакты между украинским и российским руководством? Своё мнение по этому вопросу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политик Тарас Чорновил.

«Сейчас в России главным на украинском направлении остаётся Дмитрий Козак. Его уже давно не видно, но его и не должно быть видно – такие влиятельные люди предпочитают действовать в тишине. России нужно вернуть прежний Оппоблок и найти нормальный контакт украинской властью. Через Оппоблок такие контакты вполне получались. При некоторых условиях для этого подошла бы и ОПЗЖ, если бы избавилась от слишком токсичных фигур. Но она этого не сделала. А ведь около 13 процентов украинцев готовы проголосовать за того, на кого укажет Путин», - считает политик.

Он отмечает, что ОПЗЖ покатилась вниз именно после того, как Путин перестал указывать на неё.

«Что касается Тараса Козака, то это списанный вариант. У него есть деньги, он выехал из страны, и теперь превратится во второго Бакая, только помельче масштабом. А от ОПЗЖ остались только осколки. Они могут объединиться, но пока тенденции к этому не видно», - говорит Тарас Чорновил.

Как сообщает Politeka, ОПЗЖ потребовала, чтоб Украина имплементировала «формулу Штайнмайера» в своё законодательство.

Также Politeka сообщала, что политический эксперт Татьяна Лупова предполагала, что эта партия не будет допущена к участию в следующих парламентских выборах.



