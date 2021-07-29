Возможно ли воплотить в Украине проект концессионных дорог? Подробнее об этом рассказал юрист Андрей Вигиринский в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего эксперт объясняет, что такое вообще концессионная дорога и как она строится. «Вот если мы говорим, что придет иностранный инвестор, который построит здесь дорогу – инфраструктурный объект… И вот этот инфраструктурный объект будет окупаться у него за счет проезда», - рассказывает он и добавляет, что в случае недостаточного товаропотока или нехватки пассажиров нужно выплачивать компенсации.

То есть, констатирует Вигиринский, должен быть инвестор, должны быть финансовые вложения и прежде всего вообще заинтересованность в развитии украинской транспортной магистрали, а ее нет. «В любом военном вооруженном конфликте любой террористический акт так или иначе всегда цепляет объекты критической инфраструктуры», - подчеркивает юрист.

Он отмечает, диверсии обычно делают именно на стратегически важных объектах инфраструктуры: дорогах, мостах, железных дорогах, газопроводах, нефтепроводах. «Взрыв – все, нет концессионного объекта. Соответственно, есть смысл? Или, может быть, это риск – инвестировать деньги?», - справедливо спрашивает Вигиринский.

Юрист заключает, что инвесторам нет смысла строить в Украине концессионные дороги для пассажирского транспорта и грузов, ведь страна в состоянии войны - это всегда риск.

Как сообщала Politeka, Вигиринский заявил, что Украина привыкла артикулировать к ценностям.

Также Politeka писала о том, что Беспалов поделился своей мечтой сделать транспортные модели более доступными для людей.