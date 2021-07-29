Завтра, 30 июля, выходит новый выпуск программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?», темой которого станет недвижимость. Во время трансляции юристка поможет разобраться в самых актуальных вопросах, чтобы защитить зрителей от неприятных неожиданностей.

Экспертом нового выпуска передачи «Юристы отвечают» стала руководитель судебной практики, адвокат по недвижимости в компании «Наказ» Наталия Чацкис.

В новом выпуске юристка расскажет, как не попасть на мошенников при выборе квартиры для покупки, на что обратить внимание при проверке застройщика, какие особенности разных видов договоров по недвижимости и многое другое.

Во время прямой трансляции каждый зритель сможет задать юристке вопрос по теме эфира и получить квалифицированный ответ от эксперта в сфере недвижимости.

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