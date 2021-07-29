В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» доктор экономических наук, академик Академии экономических наук, экс-вице-премьер министр - министр экономики Украины, народный депутат 6-го созыва Владимир Лановой объяснил, почему Украине не удалось нормально перейти с плановой на рыночную экономику и почему образовался коллапс.

Прежде всего эксперт отмечает, что в Украине нет честных выборов. «Любая власть, демократическая она или не демократическая – она все равно подтасовывает результаты, немножко или больше», - утверждает он. Этим Лановой также и объясняет свой проигрыш на президентских выборах 1994 года. Он объясняет, что тогда за Кравчука голосовал Запад, а за Кучму - Восток.

В то же время эксперт возмущается из-за тогдашней власти, утверждает, что боролся бы до последнего, если бы знал, к чему приведет ее политика. «А так я интеллигентно, я хочу помочь стране. Вы считаете, что я мешаю – то давайте разберемся! На выборах разберемся, какой путь», - говорит академик.

Лановой утверждает, что именно стремление показать украинцам другой путь и стало причиной его участия в выборах. Тем не менее, он отказывается от жалоб сейчас, ведь тогда люди сделали свой выбор, а власть - свои действия. «Это все дела прошлого», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Лановой рассказал об упущенных возможностях Украины в экономическом развитии в начале независимости .