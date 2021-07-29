Темой нового выпуска программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы» стала гибридность. Подробнее о гибридном состоянии рассказал украинский общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив

По словам Андрусива, гибридность - это не только об Украине, но и обо всем мире. Прежде всего он объясняет, о чем вообще идет речь: если перевести с латинского, то гибрид - это перемешанный. Итак, констатирует эксперт, гибридным называется такое состояние, в котором слова, к значению которых мы привыкли, не соответствуют предмету описания. «Ты будто видишь то, что ты знаешь, а оно таковым не является», - подчеркивает он.

В общем, говорит аналитик, гибридные вещи встречаются повсеместно в мире и в Украине. «У нас очень много гибридных вещей. У нас какие-то гибридные постоянно реформы», - констатирует Андрусив. Как он объясняет, реформы в Украине происходят, но они приводят к неожиданным результатам, а потому они гибридные. Публицист подчеркивает, что в таком случае факт проведения реформы невозможно отрицать, но и результат - не принять, произошло нечто не совсем то.

Так же, говорит он, и с войной на Донбассе, которую повсеместно пытаются так не называть. Эксперт подчеркивает, что события на востоке Украины не называют войной нигде: ни в законах, ни в Европе, ни в самой Украине. «Но по факту это война. Мы говорим «гибридная война», чтобы не называть ее войной», - объясняет Андрусив. Также он добавляет, что в случае официального признания войны придется проводить мобилизацию в обоих вражеских странах, как того требуют стандарты.

Как сообщала Politeka, Андрусив рассказал, почему возникает гибридность.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк раскритиковал стратегию власти по Донбассу.