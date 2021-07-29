Удалось ли Арсену Авакову за семь лет во главе МВД изменить это ведомство к лучшему настолько, что оно сможет работать и без него? Этот вопрос в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассматривает экономический эксперт и частный предприниматель Святослав Дубина

«МВД – это один из кирпичиков той системы, которая обеспечивает в государстве безопасность и право на справедливость. С советских времён у нас считается, что главная черта правоохранителей – право на насилие. Кстати, именно в постсоветских странах, включая Украину, самая высокая численность правоохранителей на душу населения. Но я считаю, что в государстве должно действовать не право силы, а сила права. Насколько наше МВД продвинулось по этому пути? Ведь для того, чтобы обеспечить в стране правопорядок, нужна не высокая численность полиции, а доверие граждан к ней, и, в том числе, уверенность, что она не будет превышать свои полномочия», - говорит гость программы.

По его мнению, проблема Украины состоит в том, что здесь у правоохранительных органов есть очень широкие полномочия, но нет никакой ответственности.

«К сожалению, карательные органы Украина получила в наследство от советской власти. Хотелось бы, чтобы с приходом нового министра поменялась философия правоохранительных органов, чтобы они действовали силой права, а не правом силы», - замечает Святослав Дубина.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Николай Спиридонов прокомментировал перспективы МВД с новым министром.

Также Politeka сообщает, что политик Николай Томенко подвёл итоги деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел.