О том, как формировалась безграничная власть президента Кучмы, в программе «БДСМ Украина» рассказывает депутат Верховной Рады Украины I, II, III созывов, первый Генеральный прокурор Украины, Судья Конституционного Суда Виктор Шишкин.

Леонид Кучма, который ранее был премьер-министром Украины, стал президентом в 1994 году. Тогда и Леонид Кравчук пошел досрочно в отставку, и Верховная Рада распустилась во время экономического кризиса. Ведущий интересуется: наказали ли виновных в этом кризисе, который сделал одних украинцев супер-бедными, а других - супер-богатыми?

«Ну, Гонгадзе уже обвинял. И где он теперь? Те, кто обвиняли, погибали. Наш Деревянко из Одессы также писал против Кучмы, и также был убит. То есть заблокировали разъяснительный информационный блок о преступлениях Кучмы. А потом газеты, радио и телевидение перешли в руки тех, кого мы называем сегодня олигархатом», - говорит Шишкин.

Шишкин не исключает, что Кучма до сих пор контролирует политический истеблишмент в Украине.

«У него много состояний, особенно в спайке с зятем Пинчуком. Недаром они в Давосе, в других городах проводят так называемые завтраки. За какие деньги, спрашивается? За деньги, награбленные у украинского народа. Мы по Конституции провозгласили президентскую республику, потому что Конституция в редакции 1996 года – это президентская республика. Но он (Кучма - Ред.) хотел больше полномочий, почему он был против принятия такой Конституции. Он считал, что у него недостаточно полномочий. Но я не знаю, какие еще нужны дополнительные полномочия? Может он гетманом хотел стать? Но он и так был гетманом: главнокомандующий он, Кабинет Министров он формирует и распускает единолично. Тогда Кабинеты Министров менялись каждый год, а некоторые из них работали не более девяти месяцев», - описывает ситуацию Виктор Шишкин.

Рoliteka сообщала, как политолог Михаил Чаплыга рассказал о принятии Конституции Украины и заявил, что президент Кучма хотел сделать ее удобной для себя.

Также Рoliteka сообщала, что Толкачев рассказал, почему проект Закона 1993 не приняли.