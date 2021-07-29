Об украинском машиностроении в прошлом рассказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» доктор экономических наук, академик Академии экономических наук, экс-вице-премьер министр - министр экономики Украины, народный депутат 6-го созыва Владимир Лановой.

«Руководители «Фиат» мне говорили: «Мы хотим заказать «Мотор Сичи» коробку передач». Они хотели развернуть автобусный завод во Львове. Но коррупция, эти директора, эти их интересы... Точно так произошло с компанией «Сименс» по ракетным элементам и другим электротехническим составляющим. Они хотели совместные предприятия создать. Но началась инфляция, у заводов тот остаток денег, который был на счетах, растаял. Он превратился так же, как наши деньги: из десяти тысяч одна гривна вышла», - говорит он.

Возглавлял Нацбанк в 1993 – 1997 годах Виктор Ющенко, тогда еще будущий президент Украины.

«Мы провели свою реформу, и я думал, что Ющенко – человек серьезный. Если ты уже провел гривну, так держи ее! Задумка была в 1991 году, когда мы ввели карбованцы таким бестолковым образом. Я фамилии не хочу называть, кто был в Национальном банке. Надо было выбрасывать всех. Но они уже раскрутили инфляцию, начали печатать, давать кредиты безвозвратные этим директорам. Эти директора деньгами распоряжались по зарплате и электроэнергии, а за продукцию деньги оставили за рубежом», - рассказывает бывший чиновник.

Он вспомнил и о международной помощи Украине.

«В 1992 году я разговаривал с Кондесю в Международном валютном фонде. У нас не было тогда золотовалютных резервов, но я говорю: «Мы готовимся вводить гривну». Он мне говорит: «Вам даем 400 миллионов долларов под вашу гривну. Мы 500 даем России под их денежную реформу». То есть они полностью нам доверяли. Всемирный банк сказал: «Мы каждый год будем давать два – три миллиарда под реформу Ланового», - рассказывает экс-чиновник.

Как сообщала Politeka, Длигач рассказал о проблемах Украины с привлечением денег для уплаты внешнего долга.

Также Politeka писала о том, что власть пока пытается обойтись без помощи МВФ и очередного транша.



