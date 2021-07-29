Почему современное украинское общество имеет именно такой вид? Чем это обусловлено? Эти вопросы в программе «Романенко. Беседы» рассматривает общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив.

«Чтобы попасть в украинскую элиту, нужно было отказаться от любой моральной ответственности: и перед родителями, и перед будущими поколениями. Тот, у кого есть такое чувство, не смог бы просто завладеть заводом и распродать его. В результате тот, кто был аморальным, стал эффективным. Мы получили такую ситуацию, в которой условная интеллигенция, белая кость СССР, не смогла ответить на вызовы времени. Появилась новая прослойка, а прежняя интеллигенция просто рассыпалась. В этом плане гибридная реальность не является чем-то новым. Та же самая история была, когда большевики захватывали власть. Люди живут какими-то устоями – а эти устои опрокидывают. Большевики потому и были сильны, что не держались за свои обещания, у них не было никакой морали», - считает гость программы.

По его словам, следование моменту даёт эффективность.

«Когда это было выгодно, большевики выступали за мир, когда было выгодно – за войну. Они адаптировались ко всему, потому что понимали: им необходимо устоять, а уж когда это будет сделано, они смогут строить свои устои», - говорит Виктор Андрусив.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что страны Запада станут оказывать на Зеленского давление в вопросе «Нафтогаза».

Также Politeka сообщала, что Андрусив прокомментировал перспективы встречи Зеленского и Байдена.



