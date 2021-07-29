Украинский политик, общественный деятель, писатель и футуролог Алексей Толкачев в эфире программы MY.UA рассказал, почему Украина оказалась в нынешней ситуации войны и кризиса

«Я сторонник философской концепции: «Все, что с нами не происходит, есть или закономерным, или целесообразным». То есть нет случайностей. Все является следствием или наших предыдущих действий, либо ведет нас куда-то в будущее», - объясняет он.

«И вот, собственно, когда началась эта война с Россией, этот извечный конфликт, который мы уже веками не можем решить, - с одной стороны, конечно, он закономерен. Если мы не развивали собственные территории, если мы не предлагали Донбассу или Крыму перспективы, если мы не проводили культурную интеграцию своих территорий, и вообще, как алкоголик, сидели в прекрасной квартире в центре города, и не доводили ее до ума. То понятно, рано или поздно придут рейдеры и отожмут или всю квартиру, или несколько комнат. Собственно, это и произошло», - рассказывает футуролог.

Поэтому, по его словам, война является закономерным следствием нашей бесхозяйственности.

«Наши десятилетиями неопределенные позиции, куда мы идем, что мы строим? Помните, Кучма говорил: «Скажите мне, какую страну строить, и я буду строить». Тебя избрали руководителем государства, ты должен быть визионером. А они все, знаете, в рамках маркетинговой парадигмы: «У нас своего мнения нет, вот мы проведем маркетинговое исследование. Что население хочет, то мы и предложим». Это психологическая незрелость и отсутствие элиты», - рассуждает эксперт.

Он делает неутешительный вывод: «Мы оказались в ситуации, где целая нация не воспитала элиту. Это проклятие ужасное. Оно есть у многих народов на постсоветском пространстве. Потому что так или иначе элиту забирала Москва».

Ранее Politeka писала, что Жители Донбасса захотят вернуться в Украину, которая будет давать им дополнительные возможности, - Толкачев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, чем опасно оружие будущего.