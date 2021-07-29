Экономический эксперт, частный предприниматель Святослав Дубина в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказался о легализации оружия.

«Сам факт наличия оружия тебя не убережет от убийцы. Потому что в состоянии аффекта человек потом вспоминает, что у него было где-то оружие и что его можно было использовать. Как правило, используют оружие люди, которые ежедневно к этому готовятся, осознают, как оно действует», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что оружие дает человеку моральное осознание, что он имеет право и возможность защитить себя.

«Законопослушные люди должны получать сервисы от государства, и в том числе право на защиту. Если государство не может предоставить самостоятельно – оно должно предоставить возможность защищать себя», - сказал Дубина.

По его мнению, запрет на оружие создает его незаконный оборот со всеми последствиями. Также он видит в этом много коррупционных рисков.

«Поэтому я за предоставление такого права. Конечно, надо быть сознательным и должны быть определенные процедуры», - резюмировал эксперт.

Как сообщала Politeka, Балашов высказался о легализации оружия.

Также Politeka писала, что Загородний рассказал, к чему приведет легализация медицинского каннабиса.



