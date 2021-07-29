В новом выпуске программы «Прогноз» политолог Руслан Бизяев рассказал про крушение мировой экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
«Кредиты - это то, что запускало и перезапускало мировую экономическую модель последние 70 лет. А сейчас получается, что Евросоюз и США напечатали вдвоем почти 10 триллионов, а печатание доллара - это фактически распространение по миру инфляции, в том числе на продукты питания. В самих Соединенных Штатах инфляция составила 2,5%, а говорят, что будет 5% до конца года», - акцентировал он.
Бизяев сказал, что 5% инфляции для США означает автоматическое подорожание обслуживания государственного долга и, соответственно, из-за этого начинает дорожать вообще все в мире. Нынешний министр финансов США предупредила, подтвердил он, что осенью в США может быть локдаун, но только экономический.
«Еще чуть-чуть и США подойдут к техническому дефолту и им нужно опять поднимать потолок государственного долга. В Китае положение тоже плачевное, у них сложная политическая ситуация, на которую накладывается сложная экономическая ситуация. То есть Китаю нужно сейчас как-то вынести внутреннюю проблему на внешний фронт. При чем время в данном случае работает против Китая», - подчеркнул он.
Бизяев считает, что дефолт, например, таких стран как Украины, Австрии, Польши или Литвы для мировой экономики – ни о чем, а вот дефолт Италии означает, что на горизонте очень серьезные проблемы.
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«А если представить дефолт Китая, который потихоньку начинает валиться, и они не понимают, что с этим делать, все выглядит катастрофически», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что США сейчас опускается и освобождается целая ниша.
Также ранее для Politeka Бизяев рассказывал, что происходит в китайской экономике.