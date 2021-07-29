Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua назвала пять категорий граждан, по отношению к которым ПФУ по собственной инициативе может провести проверку и лишить социальных выплат.
Она рассказала, что в Украине планируется тщательная проверка получателей социальных выплат, после которых некоторых пенсионеров могут лишить пенсий даже без судебного процесса.
«В ПФУ назвали пять категорий граждан, которым по закону могут отказать в получении пенсии. Это пенсионеры, в пенсионных документах которых найдены ошибки в фамилии. И тут спасибо нашим паспортисткам, потому что ошибки в фамилиях в нашей стране не редкость», - отметила Завальнюк.
Журналистка рассказала, что вторая категория – это граждане, которым назначили пенсии по фальшивым документам, а третья и четвертая категории – те, кто лишается пенсии, пенсионеры, которые определенное время жили за границей или пенсионеры не получавшие выплаты последние 6 месяцев. Тут, отмечает Завальнюк, есть вопросы, ведь на востоке страны с получением пенсии вообще проблематично, если посмотреть на проблему с точки зрения логистики.
Пятая категория – это граждане, которые являются переселенцами, либо сменили место жительство, добавила журналистка, и они также должны обратиться в Пенсионный фонд с вопросом о назначении выплат.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
Победительница "Холостяка" после пышной "свадьбы" с Олегом Кензовым призналась в проблемах: "Постоянно плачу"
Полякова надела меленький купальник и впечатлила объемными формами на курорте: "Ну что?"
«Правда указано, что решение об отмене пенсии можно обжаловать и вернуть себе выплаты, если они положены по закону. Но тут, обратите внимание, «дьявол кроиться в деталях»: для лишения пенсии решение суда является необязательным. Это может сделать по своей инициативе и Пенсионный фонд. А вот вернуть пенсии обратно будет сложно, ведь выиграть суд можно, а вот дождаться выполнения решения суда – это совсем другое дело», - говорит Завальнюк.
Ранее Завальнюк для Politeka заявила, что Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что происходит в китайской экономике.