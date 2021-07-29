Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua назвала пять категорий граждан, по отношению к которым ПФУ по собственной инициативе может провести проверку и лишить социальных выплат.

Она рассказала, что в Украине планируется тщательная проверка получателей социальных выплат, после которых некоторых пенсионеров могут лишить пенсий даже без судебного процесса.

«В ПФУ назвали пять категорий граждан, которым по закону могут отказать в получении пенсии. Это пенсионеры, в пенсионных документах которых найдены ошибки в фамилии. И тут спасибо нашим паспортисткам, потому что ошибки в фамилиях в нашей стране не редкость», - отметила Завальнюк.

Журналистка рассказала, что вторая категория – это граждане, которым назначили пенсии по фальшивым документам, а третья и четвертая категории – те, кто лишается пенсии, пенсионеры, которые определенное время жили за границей или пенсионеры не получавшие выплаты последние 6 месяцев. Тут, отмечает Завальнюк, есть вопросы, ведь на востоке страны с получением пенсии вообще проблематично, если посмотреть на проблему с точки зрения логистики.

Пятая категория – это граждане, которые являются переселенцами, либо сменили место жительство, добавила журналистка, и они также должны обратиться в Пенсионный фонд с вопросом о назначении выплат.

«Правда указано, что решение об отмене пенсии можно обжаловать и вернуть себе выплаты, если они положены по закону. Но тут, обратите внимание, «дьявол кроиться в деталях»: для лишения пенсии решение суда является необязательным. Это может сделать по своей инициативе и Пенсионный фонд. А вот вернуть пенсии обратно будет сложно, ведь выиграть суд можно, а вот дождаться выполнения решения суда – это совсем другое дело», - говорит Завальнюк.

Ранее Завальнюк для Politeka заявила, что Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии.

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