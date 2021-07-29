Лидер либертарианской партии 5.10 Геннадий Балашов в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что Украина в ближайшие 10 лет точно вступит в ЕС.

«Две вещи произойдет за 10 лет. Вся Европа до 2030 года отказывается от бензиновых двигателей, их больше выпускать не будут. Наверное, произойдет снижение потребления газа, и зависимость от России вообще падает – им некуда будет свой газ продавать. И плюс они запланировали вхождение на территорию Украины. То есть газовых хранилищ у них будет полно, потому что Украина переполнена не газовыми трубами, а газовыми хранилищами», - говорит политик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на территории Украины есть свой газ.

«Поэтому они приобретают просто золотую страну с точки зрения населения, которое в принципе хорошо адаптируется к европейцам и может там работать. А с другой стороны – отличная сельскохозяйственная страна, которой можно своих животных отогнать – свиней, а также добывать здесь руду, газ и все остальное, и владеть еще хранилищами. А самое главное – отодвинуть зону безопасности на территорию уже ближе туда, к Ростовской области», - сказал Балашов.

Как сообщала Politeka, Балашов назвал преимущества фриланса как модели трудоустройства.

Также Politeka писала, что Балашов рассказал, почему люди не хотят вакцинироваться.



