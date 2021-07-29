Россия готовит новый блиц-криг в противостоянии с Украиной, а помогать ей будут, как и 7 лет назад, клирики Русской Православной церкви в Украине. Те до сих пор, вопреки украинским законам, маскируются под Украинскую православную церковь Московского патриархата

Об этом говорится в выпуске проекта Украина Selfie, который вышел на 24-м канале.

Журналисты еще раз напомнили об участии священников РПЦ в Украине в событиях семилетней давности, когда сначала в Крыму российское духовенство приговаривало украинских военных складывать оружие, а позже на востоке скрывало в своих монастырях боевиков ДНР/ЛНР, их оружие и тому подобное.

"В конце концов именно участие российского духовенства под прикрытием Московского патриархата в гибридной войне на стороне агрессора дало толчок к получению автокефалии Православной церкви Украины, отмечают эксперты. А вот политической воли навсегда решить проблему РПЦ в Украине не было как у предыдущего президента, так и у действующего.

Поэтому у Владимира Путина до сих пор под рукой разветвленная Всеукраинская разведывательно-диверсионная структура – УПЦ МП, а с ней и планы по захвату юго - востока Украины»,-пишет 24-й канал.

На сегодня наиболее напряженная ситуация сразу в трех областях - Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. Они граничат с оккупированными территориями и здесь работают аж 7 епархий РПЦ в Украине. Русская церковь, как и 7 лет назад, имеет мощные позиции, приверженность местной власти, и разветвленную сеть пророссийских организаций и боевых клубов под своим крылом, указывают журналисты.

"Силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал Бойцовский клуб "Оплот". С началом войны он организовался в одноименный батальон – структурное подразделение армии террористов «ДНР». «Оплота» в Харькове давно нет, но остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ.

Похожая ситуация и в Запорожье, где до сих пор не решена и проблема абсолютно пророссийской биляцерковной организации «Радомир», известной в Запорожье как «боевое крыло» Запорожской епархии УПЦ МП. Координирует боевиков непосредственно митрополит Лука-глава Запорожской епархии УПЦ МП. В 2018 году во время обысков на базе «Радомира» силовики изъяли незарегистрированное оружие и даже знаки отличия от Министерства обороны Российской Федерации», - указывает 24-й канал в своей статье.

Казалось, Днепр выгодно отличается от Харькова и Запорожья, указывают журналисты Украина Selfie. Здесь с 2015-го года у власти представитель тогда еще проукраинского Блока Петра Порошенко Борис Филатов. Так как выяснилось, сам Филатов-давний сторонник московской церкви с Патриаршими знаками отличия от Кирилла-главы РПЦ.

"В Днепре ни для кого не секрет, что господин Филатов является старостой прихода московской церкви. Поэтому, конечно, он с ними поддерживает очень тесные связи, все делает именно для московской церкви. И наоборот – против украинской церкви в Днепре», – отметил днепровский активист Геннадий Бутенко.

Хотя Филатов сейчас активно отмежевывается от своего церковного прошлого, впрочем позиции русской церкви в городе как никогда мощные.

«Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Затаились, но всегда готовы и казачки из «Екатеринославской казацкой округи». Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера – охранную компанию «Леон». Владелец которой - Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана», - пишет 24 канал.