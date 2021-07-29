Международная группа расследователей Bellingcat в ближайшее время планирует выпустить первую часть фильма WagnerGate. В СМИ прозвучали предположения, что именно поэтому министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку

Ведь фильм может обвалить рейтинг власти. Об этом пишет издание Факты со ссылкой на сайт Голос.UA .

«Есть минимум две версии этого фильма. Одна из них должна была показать украинские спецслужбы в роли героев, которые спланировали гениальную операцию. Другая была сосредоточена на причинах провала этой „гениальной операции“, и рассказывала зрителям о том, какой бардак (вплоть до госизмены, совершенной лично президентом) творится в высших эшелонах власти в Украине», — говориться в статье.

Пока не известно, какой именно вариант фильма будет выпущено в эфир. Авторы статьи напоминают о них.

Первая версия, по мнению журналистов, связана с операцией украинских спецслужб, которые «выманили» наемников из России в Беларусь под предлогом выгодной работы в третьих странах, «а потом „слили“ их белорусским спецслужбам, представив дело как попытку свергнуть Лукашенко, что вызвало скандал между Минском и Москвой».

Вторая версия, как пишут авторы статьи, основана на предположении о том, что Украина выманила наемников, чтобы вывезти их из Минска самолетом в Киев: «Эту операцию готовили спецслужбы, но ее остановили на Банковой, чтобы не срывать наметившийся прогресс по Донбассу».



«Голос» также напоминает и о третьей версии: это могла быть операция западных спецслужб.

«Россиян якобы собирались перехватить не в Киеве — их хотели под надуманным предлогом „приземлить“ в Ливии, которая остается объектом пристального внимания спецслужб США», — говорится в статье.

Как известно, 29 июля год назад под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер», часть из которых воевала на Донбассе на стороне боевиков. Офис генпрокурора направил в Беларусь официальный запрос об экстрадиционном аресте задержанных «вагнеровцев». Однако ответ не получил. Вместо этого Беларусь отдала 32 наемников России.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию «вагнеровцев». Для этого их выманили в Беларусь. По словам журналиста, на совещании в Офисе президента силовики сообщили о финальной стадии спецоперации, но их попросили отложить ее на несколько дней, после чего она провалилась.

В СБУ и в Главном управлении разведки опровергли свою причастность к подготовке этой спецоперации, а глава Офиса президента Андрей Ермак назвал заявления «спланированной дезинформацией». В июне в интервью на телеканале «1+1» Владимир Зеленский заявил, что история с «вагнеровцами» не была операцией Украины, ее идея исходила от других стран.