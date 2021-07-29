В будущем ситуация с религией кардинально изменится: либо одна для всех, либо много и для каждого. На эту тему рассуждает украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее»

Балашов признается, что его отношение к православию скорее негативное, учитывая отсутствие толчка к человеческому развитию. Чтобы не быть голословным, в пример он приводит банальную ситуацию, когда поп на все несчастья человека имеет одно решение - терпение. Политик объясняет, что эта позиция ошибочна, ведь с проблемой нужно не смириться, а решить ее и заботиться о дальнейшем развитии.

Попутно эксперт советует взглянуть на развитие церкви в истории: она постоянно дробилась. «Мы видим постоянное дробление церквей, то же самое мы видим в бизнесе. В будущем мы увидим такое же дробление церквей», - предполагает предприниматель.

С другой стороны, говорит Балашов, существует вероятность, что в будущем установится единая религия для всего мира. По его мнению, она будет светской и она будет проводить для людей традиционные обряды и ритуалы. «И та религия, которая сможет адаптироваться в новые технологии», - добавляет эксперт.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, что образование должно стимулироваться в соответствии со спросом на рынке.

Также Politeka писала о том, что Балашов назвал преимущества фриланса как модели трудоустройства.