Доктор исторических наук Сергей Корновенко в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, каким образом можно решить угрозы, которые возникли с открытием рынка земли

"С открытием рынка земли, по моему мнению, существует несколько угроз. А также существует и несколько преимуществ, которые позволят Украине в полной мере субъективизироваться. Угрозы - это... Когда западные компании скупают массово земли и становятся полновластными хозяевами, производителями. Понятно, что они не заботятся ни об интересах государства, ни о народе. Таким образом мы получаем еще одну угрозу — это десубъективизация нашей страны", - сказал Сергей Корновенко.

По его словам, чтобы этого избежать, нужно на законодательном уровне установить предохранители.

"Мы должны привлекать инвестиции. Для этого существует мировая практика, например, мы знаем с вами триаду имущественных прав. Владение, распоряжение и пользование. Возможно, на законодательном уровне поставить предохранитель в виде усеченной триады. То есть, человек может распоряжаться, зарубежный субъект я имею в виду, пользоваться, но не может обладать. Это позволяет зарубежным субъектам вести предпринимательскую деятельность, например, связанную с построением высокотехнологичных предприятий, связанных с переработкой сельскохозяйственной промышленности", - добавил Корновенко.

Он отметил, что с помощью открытия рынка земли можно сформировать украинский субъект, который будет патриотом своей Родины.

Как сообщала Politeka, Гудзенко отметил, что ранее человек не платил налоги и спокойно обрабатывал землю, имея до двух гектаров земли.

Также Politeka сообщала, что эксперт заявил, что в землю есть смысл вкладывать инвесторам, но это рискованно, потому что наше законодательство меняется слишком часто.