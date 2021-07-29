Общественный деятель и публицист Виктор Андрусив в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, в какие сферы в Украине проникла гибридность.

Виктор Андрусив рассказал, как проявляется гибридность в различных сферах в Украине.

"В чем выражение гибридности. Определенность формирует устойчивую политику. Например, если человек говорит своей жене: "Послушай, я больше не хочу с тобой жить". Все это определенность, она дальше меняет их образ жизни, это постоянная история... Озвучивание этой определенности уже меняет формат. А когда ты действуешь гибридно — ты здесь наврал немного, сказал, что все окей, а все не окей. Ты просто спас момент", - сказал Андрусив.

Он отметил, что затем попытки спасти момент продолжаются, поскольку человек живет моментом. И это формат нашего государства.

"Все, кто делает ставку на момент, они просто продолжают гибридность этой реальности. Поэтому, что такое сказать, что война является войной. Это политика. Ты сказал, что война является войной, значит, соответственно, те ребята начинают реагировать соответствующим образом. И ты должен реагировать таким образом", - добавил публицист.

По его словам, в случае признания войны — есть определенность, как нужно действовать. Так, нужно делать мобилизацию, окапывать города и искать оружие.

"Ты воюешь. А когда ты не называешь это войной, тебе кажется, что ты можешь "пропетлять". А потом приходит Путин, и ты начинаешь психовать и истерить на весь мир: "Ой, он же пришел". Если бы ты это назвал сразу так — ты бы действовал в соответствии с этим... Когда ситуация не определена, то ресурсы не мобилизуются. Они не сводятся в одну точку. Ситуация не определена, и все сидят по углам. Чего идти — нет же войны", - отметил Виктор Андрусив.

Он добавил, что гибридная война — это такая война, чтобы люди не думали, что она идет.

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