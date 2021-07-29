От чего зависит функционирование рынка земли в Украине? Этот вопрос в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассматривает доктор исторических наук, профессор Сергей Корновенко.

«Одно из условий как работы рынка земли, так и аграрной политики в целом – это существование исчерпывающего земельного кадастра. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны, что, собственно, и позволило запустить рынок земли. Но над земельным кадастром ещё предстоит работать, чтобы он стал более полным. За время отсутствия рынка земли мы часто получали информацию – и из СМИ, и другими путями – о том, как земли сельскохозяйственного назначения выводились из этой категории в другую. По-моему, работа в этой сфере только началась. Здесь ещё многое предстоит уточнить. Нужно разобраться в том, что у нас есть. В большинстве стран Восточной Европы и Евросоюза рынок земли был запущен намного раньше. Эти страны уже прошли те стадии, которые нам ещё только предстоят», - говорит гость программы.

По его мнению, в мире трудно найти аналогию для Украины в этой области, поскольку наша страна во многом уникальна.

«Более всего в этом отношении Украина напоминает Аргентину – но это негативный пример. Там за счёт создания латифундий огромные корпорации превратились в аграрный олигархат. Видя перед собой этот пример, мы можем корректировать свои шаги, чтобы избежать подобной ситуации», - считает Сергей Корновенко.

Как сообщает Politeka, ранее политик Виталий Гудзенко объяснил, почему инвесторам опасно вкладывать деньги в украинскую землю .