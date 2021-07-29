Украинцы могут заплатить из «собственных карманов» кругленькую сумму за коррупцию в окружении экс-президента Петра Порошенко по резонансному делу с торгово-развлекательным центром SkyMall

Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко в интервью «Хвиле».

Народный депутат рассказала, как из-за политической коррупции в Украине, десятками лет не решалось дело со SkyMall. В результате Украина может не только угодить в международный скандал, а еще и попасть на деньги.

По словам Янченко, после неудачных попыток добиться справедливости даже в иностранных юрисдикциях, эстонский инвестор подал дело в арбитраж в Штатах.

«На сегодня уже этот арбитраж принял документы. Есть достаточно серьезные риски, что Украина будет втянута в Международный арбитраж», – отметила она.

А вот цена политической коррупции и бездействия правоохранительной системы и прокуратуры, как объяснила депутат, обойдется украинцам в 750 млн долларов.

«Это означает, что фактически каждый украинец будет вынужден заплатить за коррупцию в окружении Порошенко по 500 грн из собственного кармана. Вот у тебя семья из 4 человек, вы заплатите 2000», – объяснила Янченко.

На данный момент в дело включилась Парламентская спецкомиссия, и оно находится на рассмотрении в Министерстве Юстиции.

Янченко подчеркнула, что это последний шанс спасти Украину от международного позора, а украинских налогоплательщиков от денежного «попадалова».

«В Минюсте есть такая специальная структурная единица, которая пытается урегулировать доарбитражные споры. То есть, по международному праву, каждой стране дается полгода для того, чтобы попробовать к началу арбитража урегулировать мирно эту историю. Это последний шанс для Украины. То есть, на сегодняшний день фактически Минюст - это последний шанс урегулировать дело, спасти Украину от просто позора и международного позора. Спасти украинских налогоплательщиков от денежного «попадалово», – резюмировала она.