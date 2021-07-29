Украинский общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, почему возникает гибридность.

«Мы оперируем понятиями, которые уже не соответствуют реальности, в которой мы живем. Но – и тут самый важный момент – почему наступает гибридность? Потому что новых мы не знаем. То есть старые эти все понятия уже не соответствуют реальности, в которой мы живем, а новых мы не знаем. Мы не знаем, как это назвать», - говорит аналитик.

По его словам, над Украиной всегда издевались из-за того, что у нас политические партии называют в честь лидера.

«Но по факту вот в Чехии премьер создал партию своего имени, выиграл выборы, стал премьером... Это же олигарх условный! Вот вам пример украинизации Европы. Такой был когда-то термин «балканизация», а мы теперь такую ​​украинизацию делаем», - сказал Андрусив.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается interregnum – период, когда король умер, а нового еще не выбрали.

«И вот у нас сейчас тоже такой период. Когда то, что вчера было, уже не соответствует реальности, в которой мы живем, а то, что завтра будет, мы еще сегодня не определили. Мы не определили эти понятия, не определили формы, не определили процедуры, как мы будем жить в этой новой реальности», - резюмировал публицист.

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