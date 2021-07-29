Что для Украины означает победить Россию? Об этом в эфире программы MY.UA заявил общественный деятель, писатель и футуролог Алексей Толкачев.

Здесь есть несколько параметров, объясняет он.

«Это возвращение контроля за границей в Донецкой и Луганской областях, когда наши военные вернутся туда. Когда нам вернут Крым – это второй этап победы. Третий этап победы – когда Россия на самом высоком уровне признает ошибку: да, мы там были, мы ушли, наши предшественники, сидевшие в Кремле, были большими редисками, что против братского народа оружие подняли. А будет признано право на наше существование, нашу самобытность, на наш самостоятельный путь. На украинский язык, украинскую идентичность. На то, что Киев является независимым от Москвы», - говорит Толкачев.

Четвертый этап, по его словам, - это репарация за нанесенный ущерб, за разрушенную экономику в Донецке и Луганске, за разрушенные судьбы.

«Пятый этап – примирение на Донбассе. По сути, это будет условие, при котором все главари «ЛНР» и «ДНР» поймут, что они больше не имеют поддержки. И в тот момент они просто начнут паковать свои чемоданы и сваливать куда подальше: на Урал, в Чечню или еще куда-то, где их уже не достанут. В таких условиях там останется населения, которому «какая разница», который флаг, или часть населения выйдет на свет - которые были в душе за Украину, но не могли проявить это в нынешних условиях на оккупированных территориях. Там, по сути, будет наименьшее сопротивление», - объясняет эксперт.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что Мы все больше и больше в перспективе будем приходить к планетарному человечеству.

Также Politeka сообщала мнение Толкачева, что Украина может принести в мир новую цивилизационную модель.