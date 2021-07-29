Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства, передает Znaj

Уже в этом году планируется дооборудование одного из стационарных постов в Кривом Роге. А Госэкоинспекция на основании данных мониторинга сможет проводить проверки.

«Уже в этом году планируется дооборудование одного из стационарных постов в городе современным пиломіром. Он сможет измерять более мелкие частицы пыли, а органы местного самоуправления – более результативно координировать природоохранную деятельность. В следующем году такими приборами оборудуют и другие посты», - рассказал Андрей Малеваный.

Кроме того, сейчас продолжается разработка Программы государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха агломерации Кривой Рог, которая будет обеспечивать дальнейшее развитие системы наблюдения.

«Для Госэкоинспекции постоянный мониторинг состояния воздуха имеет очень важное значение. Недавно в первом чтении принят законопроект №3091 «О государственном экологическом контроле», который определяет данные такого мониторинга как основание для внеплановой проверки. Фактически, сможем оперативно получать информацию о загрязнении воздуха, проводить мероприятия контроля и привлекать нарушителей к ответственности», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Также для экологизации не только Кривого Рога, но и всей Украины крайне важным является принятие законопроекта № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения».

"Он, среди прочего, предусматривает обязательный мониторинг на источниках выбросов предприятий и обнародование этой информации. Таким образом Госэкоинспекция, общественность, и органы местного самоуправления смогут эффективно контролировать соблюдение нормативов по выбросам", - добавил Андрей Малеваный.

По словам чиновника в прошлом году среднегодовая концентрация пыли в Кривом Роге в почти 3 раза превышала предельно допустимый норматив. А в течение прошлого года Госэкоинспекция Приднепровского округа рассчитала около 27 миллионов гривен убытков за нарушение законодательства в этой сфере.

"Наблюдение за качеством воздуха является одним из важных инструментов регулирования промышленных выбросов. Сейчас в Кривом Роге работает автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха, которая насчитывает более 30 стационарных постов. И ее работа в сочетании с выполнением других мероприятий городской экологической программы дает свои результаты. Так, в 2020 году объем выбросов от промышленных предприятий уменьшился на 17% по сравнению с 2019 годом», - отметил Андрей Малеваный.