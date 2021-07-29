Согласно стратегии украинской власти жители Донбасса - это совершенно чужие люди. Подробнее об этом рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге .

По словам эксперта, власть имела все необходимое: доверие населения во время президентских выборов и надежды, которые нужно было лишь оправдать по поводу главной проблемы - войны. Именно последнее, подчеркивает он, и было самым большим требованием украинцев.

Атаманюк считает отсутствие этого вопроса на социологических исследованиях показателем бездействия власти. Он рассказывает, что вместо этого вопросы выносились разные, но всегда обходилось одно и то же - язык и мир. Тем не менее, сейчас, говорит он, вот-вот произойдет определенный сдвиг в вопросе Донбасса. «Но это не благодаря, а вопреки действиям украинской власти», - подчеркивает экономист.

Он объясняет, что согласно стратегии украинской власти в оккупированных областях живут не украинцы, а какие-то иностранцы со своими политическими взглядами. «В подтверждение отсутствия логики у власти это то, что в местных выборах те регионы не участвовали, поэтому власть не хочет эту часть Украины», - констатирует Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал об олицетворении среднестатистического министра Украины .