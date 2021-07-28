В чём значение крестного хода в Киеве, который был посвящён годовщине Крещения Руси? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.

«Крестный ход мне нравится как элемент исторического осознания того, кто мы есть. В РФ день Крещения Руси – официальная памятная дата, хотя к этой стране он никоим образом не относится. Во время этого события даже Москвы ещё не было. Крестный ход напоминает, что мы не молодое несчастное государство, которое только хромает и жалуется, а страна с тысячелетней историей. Так что это наше культурное наследие. А вот в Москве крестный ход отменили из-за коронавирусной угрозы. Но не отменили парад военно-морских сил, потому что Россия держится на милитаристской традиции. Для России демонстрация силы является реализацией мании величия», - считает футуролог.

По его мнению, для РФ день Крещения Руси – это только способ примазаться к нашей истории.

«Для россиян эта история не является системообразующей национальной идеей, потому что в Москве очень много мусульман, для которых Крещение Руси вообще ничего не значит. Такой идеей в РФ является армейская мощь. Это и козырь для дипломатической игры, и фактор гордости для многих россиян, пусть даже они сидят в гнилой избе», - говорит Алексей Толкачёв.

Ранее Politeka сообщала о том, как идёт в Киеве празднование годовщины Крещения Руси .