Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал, как Украина должна выстраивать партнерские отношения с другими странами. По его словам, заявлять о смене курса на Китай – было неверным решением, потому что нельзя пренебрегать помощью США.

«Лучше выстраивать экономические отношения согласно нашим национальным интересам. Я считаю, что перспективным направлением является Турция, а на Востоке – не Китай, а Индия, потому что у нас с ней позитивное сальдо торгового баланса», - отметил Загородний.

По словам эксперта, в сфере безопасности Украине стоит развивать партнерские отношения с Турцией и Польшей. По мнению политолога, у нас есть технологии, которых у них нет, и мы бы могли обеспечить совместное производство.

«Для нынешней власти это какая-то высшая математика – они не понимают, как это всё делать. У них представление, что мы сейчас обидимся (на Запад, - ред.) и они за нами будут бегать. Та не будут бегать. Шантажировать США этой ерундой – не очень красиво, потому что у них есть военная мощь, которой тоже надо пользоваться в своих интересах», - подчеркнул Загородний.

По мнению политолога, заявления о смене курса на Китай – неверное решение. Также, как отметил политолог, мы можем найти и других союзников в различных сферах – власть лишь должна это осознать.

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