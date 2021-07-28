Историю о супругах опубликовало издание From-UA ссылаясь на собственные источники среди местных активистов.



Журналистам стало известно, что представительница Решетиловского Кобеляцкого отдела прокуратуры Ирина Зацепа поспособствовала закрытию двух уголовных дел по своему мужу Валентину Рудичу.



Сначала прокурор помогла закрыть уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами через которую ее муж получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с испытательным сроком на один год.



А позже решила вопрос со смертельным ДТП, которое совершил Валентин Рудич.



Также издание добавляет, что согласно декларации чиновницы, она имеет долю в фермерском бизнесе мужа и пользуется 15 земельными участками, которые выделены под сельскохозяйственную деятельность.



Кроме того, супруги владеют общим движимым и недвижимым имуществом на сумму в несколько миллионов гривен.