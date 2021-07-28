Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что Украина не предлагает миру ничего интересного.

«По статистике, поговаривают, что памятников Шевченко в мире больше, чем памятников Шекспиру. Но, согласитесь, при всей любви к Украине, к Тарасу Шевченко, вклад в мировое культурное наследие этих двух личностей немножко разный», - говорит эксперт.

Он объяснил, почему Тарас Шевченко настолько ценен для Украины, но не особо интересен для мира.

«Шевченко является рупором украинской национальной боли. Нам оно болит. У армян своя боль – у них свой геноцид, полякам глубоко плевать на украинскую боль, французы – у них взятие Бастилии… Причем тут Тарас Шевченко? И получается, что мы со своей болью как нищий с язвой носимся», - сказал Толкачев.

Однако, по его мнению, миру может быть интересен Григорий Сковорода.

«Он не говорил о боли. Он говорил о философии счастья, которое опередило эзотерическую и философскую мысль Европы на сто лет так точно. Так давайте гордиться Сковородой! Ребят, европейцы, мы были первые. Переводите на свой французский учения Сковороды – вы узнаете много нового», - утверждает философ.

Также эксперт рассказал, что Украина может предложить миру.

«Очень важно – перестать просить, а в конечном итоге – начать предлагать миру. Мы те, кто может предложить миру новую систему образования, например. Мы те, кто научился уже 30 лет жить в хаосе, и мы знаем, что такое менеджмент хаоса. Пока у вас, несчастных европейцев, рушится привычная картина мира – мы привычны к этому, мы украинцы, мы можем вас научить. Мы – единственная страна Европы, у которой есть реальный боевой опыт у армии, мы можем вас научить. И вот в тот момент, когда мы осознаем собственную ценность и мы начнем ею делиться с миром – мы станем интересны другим», - резюмировал Толкачев.

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