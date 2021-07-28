Украине совсем скоро светит стремительный рост экономики. Подробнее об этом рассказал астролог Влад Росс в программе MY.UA

По словам Росса, в астрологическом плане для Украины складывается все очень хорошо: Юпитер в доме финансов, а эта планета пророчит счастье - приток инвестиций и возможностей. «Прогноз говорит, что масштабный экономический рост Украины начинается с осени 2021 года, кто бы ни находился у власти: Зеленский, не Зеленский и так далее», - сообщает он. Также астролог добавляет, что Зеленскому в принципе придется сложно весной 2022 года, поскольку Сатурн будет в его доме власти.

Астролог акцентирует на том, что его прогноз, несмотря на всегдашнее недоверие, сбывается: после Дня Независимости 24 августа Украину ждет экономический подъем. Чтобы не быть голословным, он дает четкие примеры: «Китай собирается нам несколько миллиардов долларов дать, инвестировать в нашу экономику». Также, говорит Росс, не заставят себя ждать и Штаты, в частности придут деньги и от МВФ, который ранее еще сомневался, но после Китая точно активизируется.

В общем по поводу Китая астролог говорит так: Украина получит неожиданного союзника. Сегодня, отмечает он, можно наблюдать определенную перестройку Китая. Гость программы объясняет, что раньше китайцы рассчитывали на Беларусь, считали ее транзитным государством и хотели проложить через нее Шелковый Путь. Но здесь, подчеркивает он, сыграл свою роль Лукашенко, а потому этот вариант отпадает. «Таким Шелковым путем станет Украина. Это очень выигрышная ситуация», - заключает астролог.

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