В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» экономист Виктор Скаршевский объяснил, какие изменения произошли в украинском экспорте за последнее столетие

Как говорит Скаршевский, Украина «доиндустриализировались». Он объясняет, что ни одна сырьевая структура экономики не может обеспечить работой большое количество людей. «Сельскохозяйственная структура столько людей не прокормит, как это не парадоксально звучит», - подчеркивает эксперт.

Зато большое количество населения, отмечает он, найдет рабочие места в стране с развитой промышленностью: там нужны высокообразованные специалисты.

Попутно гость программы решает сравнить сегодняшний ассортимент украинского экспорта с прошлым. Он отмечает, что смотрит не на, например, 2013 год, а на 1913, когда территория Украины была в составе Российской империи. «Я нашел статистические данные… 80% от общего экспорта — это зерновые и метал. Где-то 65% зерновых и 15% метал. Смотрим 2021: у нас порядка 70% зерновые, сельское хозяйство, и металл с рудой», - констатирует экономист.

Скаршевский заключает, что сбой на аграрных рынках на самом деле крайне опасен тем, что становится неизвестно, где заработать и где взять валюту.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, что для Украины может означать новый суперцикл.

Также Politeka писала о том, что Бортник посоветовал серьезно садиться за стол и искать частные, иностранные инвестиции.