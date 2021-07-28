В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев ответил на вопрос, сможет ли отказ Путина от идеи империи быть началом развала России.

«Путин на данный момент не откажется от идеи восстановления империи, потому что для России восстановление империи, как и для Британии, это по сути вопрос выживания в ближайшем политическом цикле. Посмотрите, что происходит: гегемон единственный и неповторимый – США сейчас опускается и освобождается целая ниша. Эту нишу надо быстро занять и вопрос в том, кто это сейчас сможет сделать», - подчеркнул он.

Бизяев считает, что у Китая сейчас масса внутренних проблем, Британия пока не готова, пока она как минимум не создаст Конзак, она никуда не дернется, а России остается занять эту нишу. Британии нужно время, уверен он, чтобы подтянуться и занять эту нишу, а сколько им понадобиться времени никто знать не может, потому что все подоплеки находятся под водой.

«Поэтому я пока не вижу ни малейшей предпосылки, чтобы Путин отказался от идеи восстановления империи. Другое дело, что эта концепция будет кардинально отличаться от концепции Российской империи, трехсотлетие которой в этом году будут отмечать. В 21 веке Советский Союз не возможен в принципе и Российская империя образца 1721 -1917 года тоже не возможна. Будет что-то уже в обертке 21 века, то есть в основе всегда должна лежать экономика и бесконфликтная зона», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, что статья Путина писалась не для Украины и не для украинцев.