Почему мы не можем себе позволить испортить отношения с Молдовой? Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса.

«После выборов, которые прошли в Молдове, появилась идеальная возможность начать развивать отношения с этой страной. Сейчас в Молдове уникальная ситуация, когда у президента Санду есть свое парламентское монобольшинство, свое правительство. По сути, у нее везде свои люди. У нее сейчас позиция, когда она может делать все что угодно, и это дружественное нам правительство. Но оно неустойчивое, несмотря на то, что у них есть большинство, есть свои нюансы», - говорит он.

Куса отмечает, что молдавское общество неоднородное, есть значительная часть пророссийского населения, и внешние силы продолжают влиять на Молдову.

«Выборы не изменили этого. Но нынешняя ситуация в Молдове создает отличные условия для того, чтобы Украина и Молдова развивали свои отношения. Да и база уже создана визитом Санду в Киев в начале года. Вопрос: как мы будем это делать? Мы не можем себе позволить ухудшить отношения с Молдовой. Иначе можно будет констатировать, что у нас со всеми соседями отношения плохие», - рассуждает он.

Ведущий заключает: «На этом фоне тяжело вообще понять, как мы можем разговаривать с такими мастодонтами мировой политики как Германия, Штаты, Китай, если мы не можем системно построить отношения с Молдовой и Грузией? Тут мы просто в другой лиге, и нам игроки высшей лиги показывают наше реальное место».

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