Политический консультант и технолог Андрей Бодров в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, с какими проблемами сейчас сталкивается президент Украины Владимир Зеленский.

Андрей Бодров отметил, что для Владимира Зеленского сейчас непростое время.

“Дефицит ресурсов. Властных ресурсов, прежде всего. Очень короткая лавка запасных. Очень неустойчивая экономика. Экономика, которая подвержена сильным колебаниям за счет котировок, на которых завязаны наши экспортные поставки. Очень нестабильная за счет сокращения товарной массы, которую мы производим, поставляем. Мы понимаем, что наша потентность на международном рынке тоже не растет”, - сказал Бодров.

Он отметил, что экспортно-импортный баланс постоянно ухудшается, поскольку импорт гораздо больше, чем экспорт. При этом, экспортируют сырье.

“Плюс ко всему геополитические факторы. Меркель, противная, которая все время говорит: “Ты давай выполни Минские соглашения, выполни Минские соглашения. Формулу Штайнмайера давай имплементируй”. Это же тяжело”, - добавил Андрей Бодров.

По его словам, при “раннем Зеленском” президент поставил те кадры, которые были в наличии.

“Я думаю, сейчас уже можно, по прошествии двух лет, говорить “ранний Зеленский”. Сейчас уже “средний Зеленский”, а потом еще будет “поздний Зеленский”. Будет ли “Зеленский-2” — это уже второй вопрос…”, - подчеркнул эксперт.

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