Политический консультант Андрей Бодров в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» прокомментировал намерения власти разделить Министерство внутренних дел на отдельные структуры и рассказал, какую роль в этом будет играть бывший глава МВД Арсен Аваков.

«Я думаю, что Аваков, вне зависимости от той конфигурации, которая будет выстроена на месте МВД, обладает примерно равными шансами как в такой монолитной структуре, так и распорошенной усилиями администрации. Это не влияет на его рычаги влияния, это не влияет на его, скажем так, ресурсность», - говорит эксперт.

По его мнению, все кадровые назначения в новых структурах на месте МВД будут происходить не без участия Авакова.

«И мы увидим, как много людей из большой монолитной структуры окажутся в этих отдельных структурах. Скамейка запасных настолько в стране короткая… А с другой стороны, настолько высока сейчас еще и вот эта характеристика кадровая как провереность, лояльность что ли», - сказал Бодров.

Он отметил, что даже в новых структурах будут служить люди старой системы.

«Потому что просто других взять негде», - утверждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Томенко рассказал, чем займется Аваков.

Также Politeka писала, что Лупова объяснила, почему Арсен Аваков не будет премьер-министром Украины.



