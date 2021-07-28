Верующие Украинской Православной Церкви из разных областей Украины приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Как сообщает «Знай» с посиланным на Центр информации Украинской Православной Церкви, возглавил праздничное богослужение на соборной площади лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Помолиться в Киево-Печерской лавре и приложиться к святыням, которые возглавляли Большой Крестный ход, прибыли десятки тысяч паломников из всех епархий УПЦ, верующие из других государств, а также представители Поместных Православных Церквей.
В праздновании приняли участие: делегация Антиохийской Православной Церкви во главе с епископом Селевкійським Ефремом, секретарем Священного Синода Антиохийского Патриархата; делегация Сербской Православной Церкви в составе епископов Ремесіанського Стефана и Топлічського Иерофея; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил; верующие из Грузии и Черногории.
"Сегодня великий день-День Крещения Руси. Чтим крестителя и просветителя — великого святого князя Владимира, который объединил всю Русь и просветил ее святым крещением», - сказал Митрополит Онуфрий.
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Патриарх пожелал верующим, чтобы молитвами святого князя Владимира Господь помогал быть достойными его потомками, жить в вере, как и он жил, и творить добро, как и он творил, нести в свои семьи, в свое государство благополучия, терпения и взаимной любви.
Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие более 350 тысяч верующих.